La sua battaglia per l'inclusione

Toni Capuozzo, il primo a parlare di autismo già negli anni 70

Un uomo dal grande cuore pronto ad aiutare le realtà più piccole meno conosciute sempre pronto a rispondere e aiutare chi era in difficoltà"

di Gaia Padovan
13 Nov 2026 - 16:29
02:17 
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Non solo inviato di guerra, reportage, articoli, libri, ma c’era molto di più in Toni Capuozzo. Un uomo che voleva cambiare il mondo, un pezzettino alla volta. Un grande giornalista ma anche un uomo di profonda sensibilità, sempre pronto a mettere la faccia per i progetti in cui credeva; fu lui il primo a parlare di autismo già negli anni 70. Un impegno portato avanti in modo costante, nel pubblico e nel privato, per   una battaglia silenziosa e bellissima, quella per l’inclusione.  

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