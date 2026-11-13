Toni Capuozzo e l'impegno per i due marò: le inchieste per fare luce in uno dei casi più discussi

La voce inconfondibile, la parola precisa, asciutta, essenziale come la verità. Quella che Toni Capuozzo cercava in ogni suo lavoro o inchiesta, fossero i conflitti nei Balcani, le tensioni in Sud America o la vicenda dei Marò in India. Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, arrestati nel 2012 con l'accusa di aver ucciso due pescatori locali. Per loro si è battuto a modo suo, con inchieste, articoli, persino un libro. Tutto per la verità, per ricostruire i fatti e mettere insieme i pezzi di una vicenda piena di ombre.