Toni Capuozzo e l'America Latina, dai primi racconti negli anni 70 fino ai recenti reportage

Toni Capuozzo aveva una passione sconfinata per l'America Latina e più volte aveva realizzato reportage. Uno su tutti quello del 2010 quando raccontò il salvataggio degli operai di una miniera in Cile. Ma prima ancora agli inizi della sua carriera, a fine anni 70, si trovo in Nicaragua a soli 30 anni per raccontare la rivoluzione sandinista. O anche Cuba, dove era stato ucciso Che Guevara. E ancora, dal Cile al Brasile sulle tracce di Cesare Battisti, il noto latitante italiano. Mentre durante i mondiali di Argentina e Colombia aveva raccontato le diverse sfaccettature dei due Paesi.