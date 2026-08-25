Tiziano, il "signore degli anelli" che cerca le fedi perdute in spiaggia

Tiziano, 56 anni, cerca e trova anelli lungo il litorale laziale, tra Scauri, Formia e Gaeta. "Dall'inizio della stagione ne ho trovati già cinque. Quando vengo chiamato, mi faccio dire il punto preciso in cui, più o meno, è stato smarrito l'oggetto. Poi, nel momento in cui lo trovo, la prima cosa che faccio è chiedere alla persona che cosa c'è scritto dentro. Perché, se non corrisponde, vuol dire che non è suo". Lo chiamano "il signore degli anelli". In molti lo contattano sui social per chiedergli di ritrovare gioielli e ricordi preziosi. E tanti ne ha recuperati da quando, ormai 20 anni fa, ha cominciato a setacciare spiagge e fondali.