Il caldo record prosciuga il Tevere: emergono i resti di un ponte della Roma imperiale

Il Tevere si ritira, e dal suo letto riaffiora un pezzo della Roma imperiale. Il caldo record e la grave siccità hanno spinto il livello del fiume ai minimi degli ultimi 15 anni: un abbassamento di oltre 4 metri, circa 15 centimetri sotto la media stagionale. E così, emergono in superficie i resti di un ponte costruito tra il 37 e il 41 d.C., che collegava Campo Marzio al Vaticano.