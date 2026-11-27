Gianni De Gennaro ha già compiuto la sua scelta quando, su un blocco di appunti, scrive il suo testamento morale. "Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un 'condannato a morte' non può mentire", si legge nella lettera lasciata all'interno di una busta assieme a un hard disk. È quello a cui davano la caccia i pm di Caltanissetta che lo accusavano di voler ostacolare l'inchiesta relativa ai depistaggi sulla strage di Via D’Amelio. A Grosseto proseguono le indagini per istigazione al suicidio: tra ascolto dei testimoni - custode e scorta -, copie forensi, accertamenti dattiloscopici e tossicologici.