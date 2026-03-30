Terrorismo, progettava strage a scuola: 17enne in manette a Perugia
Secondo quanto ricostruito dalla procura diffondeva su Telegram manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di armi da fuocodi Alessio Campana
Progettava una strage a scuola. Un minore di 17 anni, originario di Pescara, ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione "Hate". Il giovane è indagato per propaganda terroristica e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.