Terrorismo, progettava strage a scuola: 17enne in manette a Perugia

Progettava una strage a scuola. Un minore di 17 anni, originario di Pescara, ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione "Hate". Il giovane è indagato per propaganda terroristica e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.