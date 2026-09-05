Terrore a Olbia, armato di coltello tiene in ostaggio la titolare di un ristorante: bloccato dai clienti

Lunghi minuti di terrore in questo ristorante asiatico nel centro di Olbia, dove nella serata di venerdì 4 settembre un algerino di 29 anni ha fatto irruzione, armato con un grosso coltello e ha aggredito la donna che si trovava alla cassa, moglie del titolare. Le ha puntato l'arma alla gola, mentre con l'altra mano la teneva immobilizzata. Ripeteva frasi sconnesse, poi ha iniziato a trascinarla ed è inciampato con lei sul pavimento. In quel momento in 4 hanno tentato di disarmarlo: due dipendenti del locale e due clienti. L'aggressore ha iniziato ad agitare con violenza il coltello, ne avrebbe estratto anche un secondo, colpendo le persone alle gambe. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. L'uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per fatti di droga e reati contro il patrimonio, risulta regolarmente presente sul territorio nazionale grazie a una richiesta di protezione internazionale.