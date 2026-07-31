FASE DI ASSESTAMENTO

Terremoto Napoli, una scossa ripresa dal nostro collega Dario Vito

Momenti di apprensione qualche istante prima del collegamento a Tgcom24

31 Lug 2026 - 22:55
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