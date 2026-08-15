Sul versante nord dell'Etnea

Terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese: i danni alla strada

Alcuni utenti della pagina Facebook "I Love Etna &..." hanno diffuso le immagini del manto stradale della Mare Neve subito dopo la scossa

15 Ago 2026 - 14:11
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