Il sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "Situazione più critica di due anni fa. Non ci aspettavamo scossa simile"
Anche nel 2024 si era verificato uno sciame sismico importante. L'ultima scossa di magnitudo 4.7"è"la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area
Napoli e Pozzuoli in ansia. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7, avvenuta nella serata di venerdì 31 luglio, è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma ha provocato una ventina di feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Il sindaco della città, Luigi Manzoni, è intervenuto in esclusiva a TgCom24 descrivendo la situazione: "Situazione più critica di due anni fa. Stiamo cercando di liberare le vie di fuga e siamo riusciti a liberarle quasi tutte. Il porto è ancora chiuso, attendiamo il parere dei tecnici che hanno fatto il sopralluogo. Fra i cittadini c'è preoccupazione, non ci aspettavamo una scossa simile".