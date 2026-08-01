Il sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "Situazione più critica di due anni fa. Non ci aspettavamo scossa simile"

Napoli e Pozzuoli in ansia. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7, avvenuta nella serata di venerdì 31 luglio, è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma ha provocato una ventina di feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Il sindaco della città, Luigi Manzoni, è intervenuto in esclusiva a TgCom24 descrivendo la situazione: "Situazione più critica di due anni fa. Stiamo cercando di liberare le vie di fuga e siamo riusciti a liberarle quasi tutte. Il porto è ancora chiuso, attendiamo il parere dei tecnici che hanno fatto il sopralluogo. Fra i cittadini c'è preoccupazione, non ci aspettavamo una scossa simile".