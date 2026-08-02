Terremoto a Napoli, notte di tregua per gli abitanti di Pozzuoli

Il bradisismo, innescato dalla scossa di venerdì sera di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha concesso una notte di tregua agli abitanti di Pozzuoli. Che non hanno perso la voglia di trascorrere in tranquillità la prima domenica d’agosto. C’è chi ha scelto la quiete del mare, sin dalle prime ore del mattino, e chi ha accolto l’invito di Padre Manuel, che ha celebrato una messa in una villa, a seguito dell’inagibilità della chiesa di San Raffaele. Sono più di 300 le persone sfollate. La Regione Campania ha previsto di stanziare subito un milione per anticipare il contributo di autonoma sistemazione, la gente vorrebbe risposte immediate.