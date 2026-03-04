Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5

Per le strade di Ragalna, nel catanese, restano ora danni e tanta paura. La terra ha tremato alle pendici dell'etna e l'attimo della forte scossa, di magnitudo 4.5, viene ripreso da una telecamera e diffuso sui social. Sono le 7.05, vicino al sismometro della stazione a Nicolosi. Ma il terremoto è stato avvertito in quasi tutta la Sicilia orientale, da Catania al Siracusano fino al Messinese