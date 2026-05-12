A Terni

Donna aggredita a martellate, il marito fermato in un bar: le immagini

Un mese fa gli era stato messo il braccialetto elettronico, ma nessun alert sarebbe scattato prima della violenta aggressione

di Massimiliano Di Dio
12 Mag 2026 - 20:25
01:37 
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