Seconda demolizione del viadotto Tevere sulla superstrada Terni-Orte. Nella mattinata di domenica 22 novembre, Anas procede con la seconda e ultima fase di demolizione mediante esplosivo dell'infrastruttura lungo la strada statale 675 Umbro-Laziale. A venire giù sono altre diciannove campate, per un tratto di circa 800 metri, quasi il doppio rispetto a quello interessato dal precedente intervento.
L'operazione riguarda le restanti campate delle 33 complessive della carreggiata in direzione Viterbo-Terni. Una soltanto resta in piedi: la numero 16, che si trova in corrispondenza dello scavalco della ferrovia e della strada provinciale 150 e che sarà rimossa successivamente attraverso l'utilizzo di una gru.