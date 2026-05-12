Terni, bloccato l'uomo che ha preso la moglie a martellate su un bus

A incastrarlo, è stata la sua foto circolata in rete. E così quando l'operaio 43enne marocchino è entrato in un bar di Vascigliano, frazione di Stroncone, vicino a Terni, in molti non hanno avuto dubbi. I carabinieri, da giorni sulle sue tracce, allertati, lo hanno bloccato vicino al bar. Solo un mese fa era stato arrestato per maltrattamenti sulla moglie ed era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico.