In un bar di Vascigliano

Terni, bloccato l'uomo che ha preso la moglie a martellate su un bus

Solo un mese fa era stato arrestato per maltrattamenti sulla moglie ed"era"finito ai domiciliari con braccialetto elettronico

di Massimiliano Di Dio
12 Mag 2026 - 13:24
01:38 
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A incastrarlo, è stata la sua foto circolata in rete. E così quando l'operaio 43enne marocchino è entrato in un bar di Vascigliano, frazione di Stroncone, vicino a Terni, in molti non hanno avuto dubbi. I carabinieri, da giorni sulle sue tracce, allertati, lo hanno bloccato vicino al bar. Solo un mese fa era stato arrestato per maltrattamenti sulla moglie ed era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico.

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