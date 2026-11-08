Terni, minorenne aggredito con machete: arrestati tre giovani di 19 anni

A Terni, secondo le prime ricostruzioni, il giovane quella sera era insieme ad alcuni amici per incontrare una ragazza. Dopo qualche schermaglia tra i due gruppi, una volta solo, è stato preso di mira e colpito con un machete. I tre 19enni sono accusati di lesioni personali aggravate. Fondamentali per risalire ai responsabili, le telecamere di sorveglianza dei locali della zona.