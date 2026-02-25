Tentato stupro a Villa Borghese, parla il tassista che ha salvato la studentessa inglese

Parla il tassista romano che ha salvato la studentessa inglese 21enne, dopo un tentato stupro a Villa Borghese a Roma: "Piangeva e barcollava, come se avesse ricevuto dei colpi. Sono sceso di corsa, l'ho presa e l'ho fatta salire in macchina. Era proprio disperata, non riuscivo a capire bene cosa fosse successo". Poi l'ha portata in ospedale e le è stato vicino fino a quando non si è calmata. "Mi è veramente dispiaciuto, poteva essere mia figlia", ha aggiunto il tassista. Ora è caccia all'aggressore.