Tentato stupro a Villa Borghese, il parco ostaggio del degrado

Dopo il tentato stupro di una studentessa inglese di 21 anni, salvata da un tassista romano, il degrado di cui è ostaggio Villa Borghese, a Roma, è tornato in primo piano. Addentrandosi nel parco non è raro incontrare sul proprio cammino siringhe, vestiti e rifiuti lasciati da chi bivacca o da chi vive per strada. I residenti della zona, esasperati dalla situazione, chiedono più sicurezza.