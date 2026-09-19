Tentano furto alla sede della Croce Rossa di Foggia: arrestati

Due pregiudicati foggiani di 57 e 50 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per tentato furto aggravato nella sede della Croce Rossa Italiana. Sono ai domiciliari. L'allarme è stato dato da un cittadino che alle 23.30 ha visto i due che forzavano la porta d'ingresso. I militari sono intervenuti e li hanno bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati una tenaglia e un piede di porco, attrezzi da scasso che sarebbero stati utilizzati per forzare l'accesso alla struttura. Nel corso del sopralluogo i militari hanno verificato che circa un'ora prima erano state manomesse le telecamere del sistema di videosorveglianza privato dell'immobile.