Tempesta di fulmini sul lago di Como, il cielo si accende sopra Varenna

Una violenta tempesta di fulmini ha illuminato nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto il lago di Como: le immagini girate a Varenna mostrano una raffica di saette attraversare il cielo sopra il lago. È uno degli effetti dell'ondata di maltempo che continua a colpire soprattutto il Nord Italia. In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 190 interventi, più di cento nella sola provincia di Varese. Disagi anche a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati, mentre un altro fronte temporalesco ha raggiunto la Toscana.