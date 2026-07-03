Temperature troppo alte nelle materne e negli asili: i genitori protestano

Il termometro tocca i 36 gradi (ho foto da mostrare). Non siamo in sauna ma negli asili nido e nelle scuole materne di Milano che anche quest’anno stanno registrando temperature record. Oggi in città solo tre scuole su dieci sono climatizzate. Entro il 2027 il Comune punta a inserire la regolazione della temperatura in 100 istituti, ma a oggi sono meno della metà. Alla base del problema ci sarebbero gli impianti elettrici non adeguati a supportare un carico elettrico così elevato.