Telefonata Putin-Leone, il Papa: "Tregua per garantire aiuti umanitari in Ucraina"

Papa Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, in cui il Santo padre ha ribadito l'impegno della Santa sede a favorire il dialogo e la pace. Una telefonata arrivata nel giorno in cui vengono diffuse le prime foto ufficiali del pontefice dopo l'intervento a cui si è sottoposto per un adenocarcinoma polmonare. Leone ha ribadito a Putin preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella regione di Kherson e ha chiesto una tregua nella città di Oleshki per consentire l'evacuazione volontaria dei civili e l'arrivo di aiuti umanitari. Il Santo padre ha anche celebrato la messa di mezzogiorno nella cappella dell'ospedale romano, distribuendo la comunione e ringraziando il personale sanitario per il lavoro che svolge. Progressi che potrebbero favorire un celere ritorno del Papa in Vaticano. Al Santo padre sono stati anche recapitate alcune lettere e disegni realizzati dai pazienti dell'oncologia pediatrica del nosocomio romano.