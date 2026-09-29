anche l'accusa di caporalato

Tav Napoli-Bari, mazzette nascoste tra panettoni e struffoli: 20 misure cautelari

Tra le accuse anche caporalato: operai egiziani avrebbero lavorato fino a 20 ore consecutive

di Dario Vito
29 Set 2026 - 14:04
01:04 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
caporalato
video tg