Tav Brescia-Verona, stop ai lavori "per colpa" del gruccione: "No alle ruspe fino a nuova migrazione"

"Proseguono come da cronogramma le attività di realizzazione della nuova linea alta velocità Brescia-Verona", recita l'ultimo comunicato. A tarpare le ali ai treni veloci ci sta pensando l'uccello gruccione. A poco più di due settimane dall'annuncio del via libera alle prime corse di prova sul nuovo corridoio ferroviario, a mettersi di mezzo è ancora una volta un pennuto. O meglio gli animalisti che lo difendono. Risultato: stop alle ruspe e lavori sospesi fino a nuova migrazione. Così, per il secondo anno consecutivo, a Desenzano sul Garda sono intervenuti gli ambientalisti, facendo bloccare i lavori per non disturbare la colonia di passeri.