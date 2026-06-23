Taser per gli agenti: a Milano ancora nulla da fare

A Milano il taser per i vigli urbani può aspettare., Nonostante la sperimentazione con esito positivo, il parere favorevole del comandante della Polizia locale e una delibera che esiste da ormai sei mesi, la Giunta del sindaco Sala fa slittare ancora l'approvazione dello strumento di difesa per le fortze dell'ordine.Già settimana scorsa i consiglieri del Pd avevano disertato la seduta facendo mancare il numero legale. E la scena ora si ripete. Questa volta è Michele Albiani, presidente della commissione sicurezza a non essere in Aula, e scoppia la polemica. Lui si difende: "Non ero presente in consiglio comunale per un impegno pregresso e già comunicato"