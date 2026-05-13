AVREBBE SFERRATO I COLPI MORTALI

Taranto, un 15enne confessa l'omicidio del 35enne maliano

"Ho ucciso io Bakari", avrebbe affermato il minorenne

di Maria Luisa Sgobba
13 Mag 2026 - 12:24
01:11 
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