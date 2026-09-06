Taranto, prende a sprangate le auto in transito: ghanese bloccato dai passanti

Impugna una spranga di ferro e comincia ad agitarla per strada. Con un colpo manda il frantumi il parabrezza di un'auto di passaggio. Panico sabato 5 settembre mattina in centro a Martina Franca, in provincia di Taranto, quando un giovane di origini ghanesi ha cominciato a scagliarsi, por motivi ancora sconosciuti, contro chi si aggirava in quegli istanti nei pressi del Palazzo Ducale. Il giovane era inizialmente al telefono, quando qualcosa deve avere provocato la sua reazione. Spranga in mano e in apparente stato confusionale è stato avvicinato da un cittadino, che per primo da solo l'ha affrontato nel tentativo di disarmarlo. Altri sono poi accorsi in aiuto. Nella lunga e chiassosa colluttazione sono rimasti contusi sia il giovane che i cittadini. L'arrivo dei carabinieri e dei soccorsi ha messo fine alla zuffa.