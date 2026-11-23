A Taranto tornano "i furbetti" del cup: incursioni notturne per alterare le liste d'attesa
Gli accessi anomali al sistema servivano a prenotare visite mediche ed esami diagnostici scavalcando chi già aspettava. Così si privilegiavano amici e parentidi Michela Pagano
Entravano, sia da remoto che attraverso le strutture sanitarie, nei Centri Unici di Prenotazione di tutta la provincia di Taranto per cambiare le liste di attesa. E privilegiare così amici e parenti e scapito delle persone regolarmente in fila. La magistratura si occupa del caso andato in scena in Puglia, mentre sale l'indignazione dei cittadini.