Taranto, don Diego sviene dal caldo e viene soccorso dal Papa

L'emozione di don Diego, 82 anni tra pochi giorni, è ancora viva nei suoi occhi. Mercoledì un malore lo ha colpito mentre era in piazza San Pietro in attesa di essere ricevuto da Papa Leone. Ma non immaginava che dopo la caduta, al suo cospetto arrivasse proprio Prevost. Don Diego e i suoi fratelli erano in piazza per consegnare al Papa un album con le fotografie delle reliquie di sant'Agostino, giunte in Puglia, a Martina Franca, 20 anni fa. Il pontefice si è assicurato che stesse bene, prostrandosi in ginocchio davanti a lui, in un posto davvero speciale.