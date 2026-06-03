Notte di follia

Taormina, auto contro la folla dopo una rissa: sfiorata la strage

Un giovane ferito e ricoverato in ospedale. Il sindaco Cateno De Luca: "È tentato omicidio"

03 Giu 2026 - 11:44
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