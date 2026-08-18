Tania Terrin uccisa dall'ex, la madre della donna: "Anni di botte e denunce, ma non è servito a nulla"

Picchiata, colpita con un pugno all'orecchio. In un'altra occasione presa per la gola e strangolata fino a farle perdere conoscenza. Quella tra Tania Terrin e Dino Kleber è stata una storia di soprusi e violenze. Ma anche di continue richieste di aiuto e denunce. Ben 7 o 8 ricorda la mamma di Tania: una beffa, perché contro quello che poi si è trasformato in un assassino l'unico provvedimento preso è stato l'ammonimento. Una misura che però non imponeva distanze da rispettare o luoghi da evitare. Tania aveva paura, aveva già chiesto aiuto, ma non è servito a nulla. E ora la famiglia si interroga sul perché non siano stati considerati i precedenti violenti accumulati dal 43enne nei confronti delle precedenti fidanzate.