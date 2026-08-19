Tania Terrin uccisa dall'ex, altre donne lo avevano denunciato

Non solo Tania, altre tre donne avevano già denunciato Dino Keber per aggressioni e violenze. La prima nel 2002, quando l'assassino aveva 19 anni e aveva appena iniziato un percorso in un centro per la salute mentale. Poi nel 2010, e ancora nel 2021. Ad accusare sempre ex fidanzate, che, però, in seguito avevano tutte ritirato le querele. La quarta denuncia, il 22 aprile scorso, è quella di Tania Terrin, la 39enne trovata morta domenica nella sua casa di Camponogara, nel Veneziano.