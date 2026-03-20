Tania Bellinetti sarebbe precipitata dal balcone dopo essere stata spinta dal compagno

Non fu un suicidio, né un omicidio preterintenzionale. Tania Bellinetti, di 47 anni, sarebbe precipitata dal balcone della sua casa di Bologna l'8 aprile scorso per mano di Faiez Selmi, tunisino di 38 anni, all'epoca suo compagno. Cambia il capo d'imputazione nell'udienza preliminare: da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario pluriaggravato. La svolta nelle indagini arriva dopo la consulenza cinematica disposta dal pubblico ministero. Sotto le unghie della donna è stato anche ritrovato del dna del 38enne. E a spingerla giù dal terzo piano sarebbe stato proprio lui.