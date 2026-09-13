Talamone (Grosseto), chiede la secessione dal Comune di Orbetello: "Vogliamo andare con Magliano"

Sulla costa maremmana, in toscana, potrebbero presto essere ridisegnati i confini amministrativi. Alcuni residenti delle frazioni di Talamone e Fonteblanda stanno raccogliendo le firme per il referendum della secessione: non vogliono più essere amministrati dal comune di Orbetello, ma da quello di Magliano. E per alcuni è anche una questione di affinità storica. Per arrivare al referendum servirebbero almeno 2000 firme che ancora sono lontane. Ma da Orbetello fanno capire che non sarà così facile cambiare "casacca".