il cambio casacca

Talamone (Grosseto), chiede la secessione dal Comune di Orbetello: "Vogliamo andare con Magliano"

Alcuni residenti delle frazioni di Talamone e Fonteblanda stanno raccogliendo le firme per il referendum della secessione

di Andrea Noci
13 Set 2026 - 19:38
01:35 
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Sulla costa maremmana, in toscana, potrebbero presto essere ridisegnati i confini amministrativi. Alcuni residenti delle frazioni di Talamone e Fonteblanda stanno raccogliendo le firme per il referendum della secessione: non vogliono più essere amministrati dal comune di Orbetello, ma da quello di Magliano. E per alcuni è anche una questione di affinità storica. Per arrivare al referendum servirebbero almeno 2000 firme che ancora sono lontane. Ma da Orbetello fanno capire che non sarà così facile cambiare "casacca".

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