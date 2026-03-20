Tajani: "Bomba alla vigilia del referendum conferma volontà di creare clima di tensione"

"Il fatto che due anarchici maneggiassero una bomba alla vigilia del voto referendario lascia perplessi" e descrive un clima di tensione che si vuole alimentare "nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'intervista al "Tg4". In attesa di avere più notizie dalle indagini, l'azione conferma "un clima di tensione degli anarchici ed elementi di estrema sinistra che vogliono continuare a creare nel nostro Paese", ha detto Tajani assicurando che il governo e le autorità continuano a "tenere la guardia alta".