Tabaccaia uccisa a Foggia, 46enne condannato all'ergastolo

Su di lui - nel 2023 - pendeva un decreto di espulsione mai notificato perché irreperibile. Redouane Moslli, 46enne di origini marocchine, era libero di uccidere e lo ha fatto il 28 agosto di tre anni fa. Quattro coltellate contro Franca Marasco, commerciante di 72 anni, uccisa nella sua tabaccheria in pieno centro a Foggia. Per quel delitto la Corte d’Assise lo ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 14 mesi, riconoscendo le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa della vittima ma non quella dei futili motivi.