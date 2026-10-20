Nel torinese

Svaligiata la Reggia di Venaria: svaniscono nel nulla 26 orologi da taschino

Incursione notturna nella dimora sabauda durante il giorno di chiusura

di Silvia Vada
20 Ott 2026 - 13:20
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo