Super caldo, temperature oltre i 40 gradi in diverse regioni

Il gran caldo porta in dote un altro elemento che sembra suggerire la tropicalizzazione delle condizioni climatiche: il cielo sarà velato dalla presenza della sabbia del Sahara, trasportata in quota per migliaia di chilometri dalla massa di aria torrida originata dall’alta pressione nordafricana.

E poi gli incendi che rendono ancor più complicata la situazione in diverse Regioni. Resta alta l’allerta soprattutto in Sardegna, in Puglia ed in Toscana, mentre migliora in Piemonte

Continuano ad aumentare le temperature, dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese e picchi di oltre 40 gradi su Sardegna e Sicilia.

