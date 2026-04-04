Suicidio Paolo Mendico, spuntano nuovi audio

Due messaggi vocali, lunghi più di sette minuti, racconterebbero di come il bullismo nella classe di Paolo Mendìco, il 14enne suicida in provincia di Latina lo scorso settembre, fosse noto anche alla dirigenza della scuola. È stato Giuseppe Mendico, papà di Paolo, a consegnarli ai carabinieri, con una nuova querela. Ora una nuova iniziativa legale punta il dito contro la preside dell'Istituto Pacinotti, Gina Antonetti, accusata di falsa testimonianza e negligenza. Secondo la famiglia di Paolo, la scuola sarebbe stata a conoscenza delle vessazioni di cui era vittima il ragazzo, soprannominato "Paoletta", da parte di alcuni compagni di classe.