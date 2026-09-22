Suicidio Denise Cosco, si indaga su un possibile riavvicinamento con il padre
La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento senza indagatidi Roberta Fiorentini
Dietro la morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, potrebbe esserci la ripresa dei contatti con il padre boss, che sta scontando l'ergastolo ad Asti per l'omicido dell ex compagna diventata testimone di giustizia.
Denise Cosco si è uccisa il 10 settembre scorso, gettandosi dal palazzo dove viveva con il compagno ad Ariccia. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Al momento senza indagati.