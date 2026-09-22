La donna si è uccisa il 10 settembre scorso

Suicidio Denise Cosco, si indaga su un possibile riavvicinamento con il padre

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento senza indagati

di Roberta Fiorentini
22 Set 2026 - 12:55
01:18 
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Dietro la morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, potrebbe esserci la ripresa dei contatti con il padre boss, che sta scontando l'ergastolo ad Asti per l'omicido dell ex compagna diventata testimone di giustizia. 

Denise Cosco si è uccisa il 10 settembre scorso, gettandosi dal palazzo dove viveva con il compagno ad Ariccia. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Al momento senza indagati. 

 

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