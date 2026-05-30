Sub morti alle Maldive, più di mille persone a Genova per i funerali di Monica Montefalcone e della figlia

Più di mille persone hanno voluto portare l’ultimo saluto alla famiglia di Monica Montefalcone, la scienziata genovese morta durante una spedizione scientifica in una grotta alle isole Maldive, assieme alla figlia Giorgia e ad altri tre componenti della spedizione. A prevalere è un silenzio commosso unito al divieto di riprese televisive della celebrazione in segno di rispetto per una famiglia distrutta dal dolore.