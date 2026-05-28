AVEVA 30 ANNI

Sub morti alle Maldive, a Omegna i funerali di Federico Gualtieri

Numerosi gli abitanti del Comune che hanno voluto rendere omaggio al giovane sub scomparso insieme ad altri quattro nostri connazionali

di Simone Cerrano
28 Mag 2026 - 19:02
01:28 
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