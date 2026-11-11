Dopo l'allarme bomba

Studenti evacuati dall'istituto comprensivo Pisacane e Poerio di Milano

Decine di allievi della primaria e secondaria sono stati fatti uscire da scuola e si sono radunati all'esterno dell'edificio

11 Nov 2026 - 13:21
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