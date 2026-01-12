Studentessa scomparsa a Padova, Colli Euganei al setaccio

Sesto giorno di ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di giurisprudenza dell’università di Bologna, è scomparsa ormai da quasi una settimana. Carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e vigili del fuoco stanno perlustrando palmo a palmo la zona boschiva del padovano, con l'aiuto di droni e cani molecolari. Non si esclude nessuna ipotesi: Annabella potrebbe essersi persa o essere in compagnia di qualcuno o potrebbe anche trattarsi di un gesto volontario.