10 mesi per il coimputato

Studente accoltellato a Milano: condannato a 20 anni uno degli aggressori

"Davide Cavallo"riportò"una lesione permanente: ha abbracciato gli imputati e poi è scoppiato in lacrime al momento della sentenza

20 Mag 2026 - 19:43
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