nel giorno dell'anniversario

Strage di via D'Amelio, il capo della polizia depone una corona al reparto scorte di Palermo

Alla cerimonia anche Antonio Vullo sopravvissuto all'eccidio in cui trovarono la morte Borsellino e cinque agenti

19 Lug 2026 - 11:31
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Alle 10.30 in punto il silenzio del trombettiere della polizia di Stato ha accompagnato la deposizione della corona di fiori al reparto scorte della Caserma Lungaro, a Palermo. Un omaggio che viene celebrato per il XXXIV anniversario della strage mafiosa di via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e i cinque agenti della polizia di Stato che lo scortavano, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Presenti alla celebrazione, tra gli altri, anche Chiara Colosimo, presidente della Commissione nazionale Antimafia con Vittorio Pisani, direttore generale della pubblica sicurezza e tra i famigliari delle vittime anche Antonio Vullo, uno degli agenti sopravvissuti alla bomba.

strage di via d'amelio
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