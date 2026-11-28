Una battuta di caccia finita in una strage, nel gennaio scorso, nel bosco di Montagnareale. Ora la svolta: Agostino Segreto, 50 anni, l'unico sopravvissuto, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario di Devis Pino, 26 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe nato da un incidente: Antonio Gatani, 82 anni, avrebbe sparato credendo di aver visto un cinghiale, uccidendo Giuseppe Pino, 44 anni. Il fratello Devis avrebbe reagito, colpendo a morte Gatani. Segreto, amico dell'anziano cacciatore, avrebbe poi raggiunto il più giovane, ferito, e lo avrebbe ucciso a distanza ravvicinata.