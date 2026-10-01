Strage di Brandizzo, la rabbia dei famigliari delle vittime all'uscita del tribunale: "Che siamo venuti a fare?"

"Noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, no? Non vi sembra giusto", commenta Edoardo Aversa. "Due aule divise. Noi da una parte e i colpevoli dall’altra. Cosa siamo venduti a fare?", aggiunge Massimo Laganà. Non nascondono la loro rabbia Edoardo Aversa, fratello di Giuseppe, e Massimo Laganà, padre di Kevin. Due dei 5 operai che persero la vita travolti da un treno in corsa mentre saldavano un pezzo di binario nei pressi della stazione di Brandizzo, in provincia di Torino, nella notte tra il 29 e il 30 agosto del 2023. A tre anni dalla tragedia, si è svolta l’udienza preliminare del processo che vede 24 imputati. Ma è durata poco. Colpa della capienza limitate delle due aule videocollegate. Una ospitava giudici e imputati, nell’altra erano stipate le parti civili e chi, in quel terribile incidente, ha perso un figlio, un fratello, un marito. Annullata l’udienza del 14 ottobre. Il processo riprenderà il 28.