LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI PALERMO

Strage di Altavilla, tre condanne all'ergastolo

I giudici sono rimasti in Camera di consiglio più di 10 ore

di Federica Terrana
03 Lug 2026 - 12:40
01:26 
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